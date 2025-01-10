Євген Кот замилував фото підрослої 6-місячної доньки у важливу дату: "Час летить"

Танцівник повідомив про свято у родині.
Український хореограф Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева показали свою підрослу доньку Лелю.
Сьогодні, 10 січня, Леля святкує півріччя. З нагоди такого особливого дня зіркові батьки замовили для доні кульки й влаштували імпровізовану фотосесію у спальні. Зокрема, одягли іменинницю у рожевий лук і доповнили його бантиком на голові. А ось кульки крихітці кумедно зав'язали на ніжках.
На кадрах щаслива Леля усміхається й також бавиться з батьками. Татарінцева та Кот зазначили, що у перші пів року життя донечка вже важить 7 кг і зростом сягає 71 см. І додали, що досі не можуть усвідомити, як так швидко зростає крихітка.
"Шість місяців. Відчуваєте, як час летить?", - написало подружжя.
У коментарях батьків привітали з таким важливим для них святом і побажали щасливого дитинства для Лелі, яка значно підросла.
- Манюня гарненька. Нехай росте здоровенька
- Які у неї прекрасні батьки! Настільки милуюсь вами
- Як вона швиденько росте, молодчинка
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показала, як з дітьми і чоловіком-воїном відпочиває у Буковелі.
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