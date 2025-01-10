Євген Кот замилував фото підрослої 6-місячної доньки у важливу дату: "Час летить"

Український хореограф Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева показали свою підрослу доньку Лелю.

Сьогодні, 10 січня, Леля святкує півріччя. З нагоди такого особливого дня зіркові батьки замовили для доні кульки й влаштували імпровізовану фотосесію у спальні. Зокрема, одягли іменинницю у рожевий лук і доповнили його бантиком на голові. А ось кульки крихітці кумедно зав'язали на ніжках.

На кадрах щаслива Леля усміхається й також бавиться з батьками. Татарінцева та Кот зазначили, що у перші пів року життя донечка вже важить 7 кг і зростом сягає 71 см. І додали, що досі не можуть усвідомити, як так швидко зростає крихітка.

Євген Кот з донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Євген Кот з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

"Шість місяців. Відчуваєте, як час летить?", - написало подружжя.

У коментарях батьків привітали з таким важливим для них святом і побажали щасливого дитинства для Лелі, яка значно підросла.

Манюня гарненька. Нехай росте здоровенька

Які у неї прекрасні батьки! Настільки милуюсь вами

Як вона швиденько росте, молодчинка

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показала, як з дітьми і чоловіком-воїном відпочиває у Буковелі.

Читайте також: