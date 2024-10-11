Євген Кот замилував фото з крихітною донечкою та розповів про її характер: "Ми приємно шоковані"

Український хореограф Євген Кот та його дружина гімнастка Наталія Татарінцева поділилися милим фотосетом з донечкою Лелею.

Так, сьогодні, 11 жовтня, у родини мінісвято. Маленькій Лелі виповнилося три місяці. З цієї нагоди зіркове подружжя влаштувало вже традиційну імпровізовану фотосесію у себе вдома на згадку. На зображенні Леля постає у білому костюмі та масивному бантику на голові. У той час Євген з Наталею позують у обіймах.

Євген Кот з родиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Також подружжя розповіло, що за ці місяці Леля стала дуже енергійною. Тож, щодня вони дивуються новим її відкриттям і маленьким звершенням.

"3 місяці леді Лелі. Ми приємно шоковані кожен день від усього, що відбувається! Наша педіатр каже: ця дівчинка ну дуже активна, рухлива та емоційна, як і батьки. Тому готуйтесь, мама і тато", - написало подружжя.

Євген Кот з родиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Євген Кот з родиною / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Водночас у коментарях юзери почали дискутувати, на кого більше схожа дівчинка. Зокрема, думки розділилися, але левова частка переконана, що Леля – татова копія.

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Вітаю мамину квіточку! Щастя вашій родині

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк з гурту "ТІК" також показав свою родину. Зокрема, розповів про стосунки з 14-річним сином і чим незвичним він захоплюється у своєму віці.

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