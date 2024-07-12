Євген Кот зворушив фото з новонародженою донечкою і поділився першими враженнями від батьківства

Український танцівник Євген Кот, в якого 10 липня народилася донечка, поділився першими враженнями від батьківства.

У своєму Instagram хореограф опублікував зворушливі фото з дівчинкою. Знімки були зроблені у пологовому будинку. На одному з кадрів Євген Кот мило спостерігав за донечкою, а на іншому – тримав крихітне маля на руках.

Євген Кот із донечкою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Хореограф поділився, що насолоджується першими митями батьківства. Як зізнався Кот, нині він неабияк зібраний, але водночас ніжний і м'який.

"Моя крихітка! Мені здається, я ще не був таким зібраним, але водночас ніжним та м'яким", - поділився танцівник.

Євген Кот із донечкою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Зазначимо, Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева 10 липня вперше стали батьками. В одному з пологових Києва у подружжя народилася донечка, ім'я якої вони поки приховують.

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

Нагадаємо, нещодавно співачка Марія Яремчук офіційно підтвердила, що стала мамою. У виконавиці народився син.

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