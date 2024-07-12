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Євген Кот зворушив фото з новонародженою донечкою і поділився першими враженнями від батьківства

Євген Кот зворушив фото з новонародженою донечкою і поділився першими враженнями від батьківства

Євген Кот із дружиною / Фото: instagram.com/kot_jenya

Хореограф 10 липня вперше став батьком.

Український танцівник Євген Кот, в якого 10 липня народилася донечка, поділився першими враженнями від батьківства.

У своєму Instagram хореограф опублікував зворушливі фото з дівчинкою. Знімки були зроблені у пологовому будинку. На одному з кадрів Євген Кот мило спостерігав за донечкою, а на іншому – тримав крихітне маля на руках.

Євген Кот із донечкою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот із донечкою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Хореограф поділився, що насолоджується першими митями батьківства. Як зізнався Кот, нині він неабияк зібраний, але водночас ніжний і м'який.

"Моя крихітка! Мені здається, я ще не був таким зібраним, але водночас ніжним та м'яким", - поділився танцівник.

Євген Кот із донечкою / © instagram.com/kot_jenya
Євген Кот із донечкою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Зазначимо, Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева 10 липня вперше стали батьками. В одному з пологових Києва у подружжя народилася донечка, ім'я якої вони поки приховують.

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стали батьками

Нагадаємо, нещодавно співачка Марія Яремчук офіційно підтвердила, що стала мамою. У виконавиці народився син.

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