Євген Синельников освідчився коханій: "Під обстрілами зрозумів, що можу не встигнути"

Режисер освідчився дівчині просто під обстрілами в Гостомелі.

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников одружується.

Знаменитість, який жив понад два тижні під обстрілами в Гостомелі, освідчився своїй коханій. Синельников це зробив просто під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути.

"Я вже був готовий до цього, просто шукав якийсь момент, якусь романтику. А одного дні під обстрілами зрозумів, що я можу просто не встигнути це зробити і вирішив освідчитися. У мене навіть обручки не було, але, який виявилося, вона була і не потрібна ця обручка. Вийшло навіть романтичніше. Бо вигадувати, кидати обручку в келих чи щось таке – це вже все робили, а ось так, під обстрілами, коли "Гради" літають – такого ще ніхто не робив", - зізнався режисер "Зірковому шляху".

Євген Синельников освідчився коханій / instagram.com/synelnykov_yevgen

Зазначимо, знаменитість раніше вже був одружений. Від першого шлюбу він виховує сина. Також у нареченою Синельникова є двоє дітей.

Нагадаємо, коли почалася війна, Євген Синельников разом зі своєю родиною був у Гостомелі, де велися активні бойові дії. Після двох тижнів під пекельними обстрілами режисеру разом із родиною вдалося виїхати "зеленим коридором".

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