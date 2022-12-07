Євген Синельников про те, що у нього вкрали окупанти: "Велосипеди, пилососи, мийка та труси зі шкарпетками"

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников на початку повномасштабного вторгнення разом з родиною перебував у своєму будинку в Бучі.

Сім'я не змогла евакуюватися одразу, а вже скоро до них в дім прийшли росіяни, йдеться у програмі ЖВЛ. Кілька годин окупанти нишпорили по всьому дому, в якому на той момент мешкало 12 людей, зокрема, четверо дітей і 65-річні батьки Євгена. Він впевнений, що це і врятувало їхню родину. А ще - його впізнаване обличчя. Невдовзі Синельникови таки змогли виїхати з Бучі.

Євген щасливий, що все для нього і його близьких завершилося добре. Каже, що пощастило, адже всі живі та здорові. А головне – є чому радіти, попри війну і розграбований будинок.

"Велосипеди, пилососи, керхери – ці мийки… там такий список. Техніка вся пішла – фотіки, об'єктиви, звук, все-все. Електрочайник без підставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубна щітка без зарядки, труси всі, шкарпетки, всі виделки і ножі", - розповів Синельников.

Окрім цього росіяни пограбували офіс Синельникова, винесли всю техніку та диски з усіма зніманнями. Та збитки рахувати ведучий навіть не береться. Їх не порівняти зі вщент зруйнованим будинком батьків, які жили в сусідньому Гостомелі.

"Там вщент, там немає ані даху, все вигоріло – з речами, документами, фотографіями. Як вийшли в спортивках, так і залишилися. В мене мама навіть не плакала. Вони втратили все – хату, речі. Фотографії як символ. Не залишилося зі старого життя нічого! Артефакти: бабуся передала якусь вишивку, мама зберігавала, але нічого не залишилося", - поділився Євген.

Нині Синельников купив батькам невеличкий будинок в селі на Закарпатті. Зі старої оселі вціліло найцінніше - кіт Сєня, який загубився під час евакуації.

Нагадаємо, що після двох тижнів у заручниках російських окупантів Євгену Синельникову вдалося виїхати з Бучі. Після цього зі сльозами на очах ведучий записав емоційне відео, у якому розповів, що йому з рідними довелося пережити.

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