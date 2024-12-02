Євген Синельников різко захейтив Винника й пояснив, чому він ніколи не зможе повернути популярність

Український ведучий та режисер Євген Синельников висловив власну позицію стосовно співака Олега Винника.

Як відомо, артист зараз облаштовує життя у Німеччині. А нещодавно оголосив про перше закордонне шоу, після чого його розкритикували. Євген також вважає, що колишньої популярності Виннику не варто чекати навіть після повернення на Батьківщину. За словами режисера, українцям набагато важливішими будуть ті знаменитості, хто в скрутні часи залишався в країні та підтримував її.

"Ми закладаємо відчуття, що ми живемо в класній державі. І коли закінчиться нашою перемогою ця війна, ось тоді глядач згадуватиме, що Слава Дьомін не поганець, а працював навіть у такі складні часи. Опирався і робив. І зараз йому можна дати трішки заробити, поставити зайвий лайк. І ця людина вагоміша, аніж Винник. Ось де він? Хто він? Він вже ніколи не буде зіркою в Україні. Ніколи! Що б він не зробив, як би він не викладався. Його зірка зайшла", - наголосив Синельников у інтерв'ю Славі Дьоміну.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Також режисер вбачає у перемозі ще один складний етап для українців. На думку Євгена, після програшу РФ до України повернуться зірки-втікачі й розповідатимуть про тяжкі переживання, що спричинить чимало конфліктів.

"Виграти не перемогу, виграти країну, яку я хочу. Бо перемога – це лише початок. Після того будуть срачі. Бо повернуться всі, хто виїхав, і говоритимуть: "А ми там на Мальдівах знаєш, як хвилювалися за Україну?". І цей період буде не менш складним, аніж перемога", - пояснив режисер.

Нагадаємо, нещодавно Євген Синельников назвав суму, яку змогли отримати його батьки в рамках державно допомоги з відновлення житла, яке зруйнували окупанти.

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