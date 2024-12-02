Євген Синельников розповів про стосунки з ексдружиною після розлучення: "Натягнуте спілкування"

Український телеведучий та режисер Євген Синельников розповів про стосунки з ексдружиною, продюсеркою Оленою, після розлучення.

Знаменитість говорить, що як такого спілкування між ними немає. Колишнє подружжя спілкується винятково на ті теми, що стосуються їхнього спільного 12-річного сина Олексія. Євген Синельников не може сказати, що між ними є якийсь певний конфлікт, однак їхні стосунки доволі натягнуті.

"Ми дуже-дуже рідко спілкуємося. Я не можу сказати, що ми побили глечики, але ми не спілкуємося. Натягнуте спілкування. Дружби, піти на чай – ні. У нас нормальні стосунки", - розповів режисер в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Євген Синельников / Фото: скриншот з відео

За словами Євгена Синельникова, вони переступили через себе та підтримують зв'язок заради сина. Однак теплого спілкування між ними нема. Окрім того, також немає й бажання його взагалі зароджувати.

"Ми об'єдналися заради сина, можемо спілкуватися, зустрічатися заради дитини. Все це є. У нас немає бійки, війни. У нас нормальні стосунки, але на чай я не піду. Я позбувся токсичних стосунків, мене не тягне туди. Лише заради дитини я можу трішки присісти й сказати щось, але так, щоб мене тягнуло – ні", - додав шоумен.

Євген Синельников / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, наразі в Євгена Синельникова є інші стосунки. Зокрема, він будує спільне життя з дружиною Наталією, з якою одружився 2022 року. Олена теж не самотня. Вона перебуває в стосунках із чоловіком, на ім'я Роман.

Нагадаємо, нещодавно Євген Синельников розсекретив, як на шоу "Орел і Решка" насправді працює золота картка. Творець проєкту розкрив головний секрет знімань.

Читайте також: