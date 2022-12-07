Євген Синельников вперше назвав причину розлучення з дружиною після 20 років шлюбу

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников вперше розповів, що стало причиною його розлучення з дружиною Оленою.

У шлюбі з Оленою Синельников прожив 20 років. Разом подружжя працювало у проєкті "Орел і решка", однак саме робота завадила сімейному щастю, йдеться у програмі "ЖВЛ".

"Рєшка" такий проєкт, коли ти з року дев'ять місяців десь. В тебе інше життя. І коли це 10 років ми наче подружжя, але чужі люди, бо ти на Мальдівах, а вона в Японії, потім ти в Мексику, а вона ще кудись. Потім пересіклися, а що ти? А? і знову роз'їхалися. Просто в один час ми зрозуміли, що ми вже живемо різними життями, нащо це штучно продовжувати", - пояснив ведучий.

Євген Синельников з ексдружиною та сином / Фото: instagram.com/synelnykova_fan

Із колишньою вони залишилися у гарних стосунках, разом виховують 10-річного сина Олексія, який, до речі, у дуже добрих стосунках з нинішньою дружиною батька.

Як відомо, у березні Євген Синельников освідчився своїй коханій Наталії. Влітку, повернувшись до своєї оселі в Бучі, пара зіграла весілля просто неба у власному дворі. Після того, як у будинку ведучого побували окупанти та розтрощили його, Євген відбудував житло і саме тут вирішив організувати власне весілля:

"Саме тому ми провели там весілля, щоб повернути в цей будинок щастя, життя, щоб все це не асоціювалося з війною і жахами. Після перемоги я дуже хочу поїхати до Грузії, в мене багато там друзів, щоб було справжнє вінчання. Вже перед Богом сказати, що це моя жінка на все життя", - розповів про плани Синельников.

Євген Синельников з дружиною Наталею / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Нагадаємо, Євген Синельников також поділився, що окупанти вщент знищили будинок його батьків у Гостомелі, а також розповів, що вони вкрали у його будинку в Бучі.

Читайте також: