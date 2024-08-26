Євген Синельников зізнався, чи підтримує зв'язок з сином від попереднього шлюбу: "Усім подобається"

Режисер та колишній ведучий проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников розповів про свого єдиного сина Олексія від попереднього шлюбу з Оленою.

За словами знаменитості, нещодавно Олексій приїздив до нього з-за кордону й вони чудово провели час разом. Зокрема, вони відправилися у мандри Україною, адже саме це дуже полюбляє 12-річний юнак. Компанію їм також склала нова дружина продюсера Наталія Кіпа.

"Так, він приїхав знову. Півтора місяця максимально намагався не працювати, бо він тут, хотілося з ним, родиною провести якомога більше часу. Хоча все одно якісь знімання заходять, підготовки, зуми. Він дуже любить мандрувати Україною, ми їздили в Карпати до батьків, в Закарпаття – до друзів. Багато мандрували, йому дуже подобається. Понакуповував собі вишиванок, барток, капелюхів... Кайфує. Та ми всі кайфуємо, бо найголовніше - коли родина поруч, коли ти засинаєш і прокидаєшся поруч зі своєю дитиною, поруч зі своєю коханою, коли поруч батьки, сестра, брат. Це дуже цінно", - розповів Євген в інтерв'ю kp.ua.

Євген Синельников з дружиною Наталею Кіпою / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Також Синельников поділився, як його син проводить дозвілля й розкрив, що юнак вже почав писати власну книгу, яку планує надрукувати у майбутньому.

"Він дуже гарно малює, грає в шахи, вчить мови. А ще – він справжній вигадник. Придумав свою власну країну. Зараз малює на контурних картах, як ця країна розвивалась, які люди там живуть, які реформи там відбуваються, які революції вони проходять. Будує якусь свою паралельну реальність. Пише свою книгу. Не впевнений, що ми колись її видамо, але хай пише, йому подобається. Та й нам всім подобається! І це кайфово", - приголомшив продюсер.

Син Євгена Синельникова / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Зазначимо, у серпні 2022 року Євген Синельников одружився вдруге. Весілля з продюсеркою Наталею Кіпою він символічно відіграв у своєму відреставрованому будинку в Бучі, який до того цинічно розграбували та понівечили окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення. Час від часу знаменитість ділиться спільними романтичними фото з дружиною.

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