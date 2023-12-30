Євген Синельников зворушив привітаннями своєї дружини з нагоди її свята

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников розповів про свято у їхній родині.

Сьогодні, 30 грудня, його дружина, продюсерка Наталія Кліпа, відзначає свій день народження. З цієї нагоди Євген присвятив коханій допис, де ніжно її привітав. Зокрема, він зізнався, що йому пощастило зустріти на шляху "сонечко".

Дружина Євгена Синельникова відзначає день народження / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

"Кажуть, що дружина має бути другом, дружиною і коханкою. Так, це правда, але не вся. Дружина має бути сонечком. Сонечком в промінні якого можна зігрітися. Сонечком завдяки якому все росте на цій землі. Мені пощастило! Я вважаю так, коли ти з роботи поспішаєш додому, а зранку ти прокидаєшся в гарному настрої – це і є щастя. Наталю, дякую, що ти в мене є!", – написав Синельников у своєму фотоблогу.

До такого романтичного привітання, режисер додав і фото дружини. Зокрема показав їхню спільну світлину, де вони постають в обіймах у ліжку.

Дружина Євгена Синельникова відзначає день народження / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Зазначимо, закохані одружилися у серпні минулого року в Бучі, адже це місто стало для них символічним. Церемонія минула у їхньому будинку, де вони ховалися від російських окупантів. На своє свято подружжя запросило лише найрідніших їм людей.

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