Євген Сморигін прокоментував, чому не отримав українське громадянство до війни

Актор зазначив, що для нього це стало гострим питанням саме під час повномасштабного вторгнення рф до України.

Зірка "Дизель Студіо", відомий білоруський актор та гуморист Євген Сморигін прокоментував, чому не отримав українське громадянство до повномасштабної війни, яку рф розв'язала проти України.

За словами Сморигіна, раніше отримання українського громадянства не було для нього гострим питанням. Втім, коли в бік його будинку в Україні полетіли ракети та пішли війська з його рідної Білорусі, артист прийняв рішення отримати український паспорт. Про це він розповів у програмі "Слава+".

"Коли почалася війна 2014-го року, для мене це не було такою гострою проблемою. Бо я розумів, що я білорус, я не росіянин. Конфлікт з Росією, з російського боку. Білоруси завжди були братами для українців. Це не просто слова. Я знаю, я живу так в Україні білорусом 15 років. І ніколи і жодного разу не було: "А, ти, білорус…". Ні. Для мене це не було гостре питання. А коли з моєї рідної Білорусі пішли війська та полетіли ракети в мій дім в Україні… Ось це для мене стало гострим питанням", - пояснив Сморигін.

Євген Сморигін з сім'єю / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Він також зазначив, що розуміє, що це зробили не білоруси, а одна конкретна людина, яка товаришує з диктатором путіним. "Мої рідні всі в Україні, українці. Ну і тут треба робити вибір", - зазначив Сморигін.

Євген Сморигін / Фото: facebook.com/smorigin

Як відомо, на початку листопада Євген Сморигін розповів, що склав іспит, аби отримати українське громадянство. Актор протягом 13 років одружений з українкою, його троє дітей – українці, а всі рідні Євгена перебувають в Україні. Тож гуморист прийняв рішення також отримати український паспорт.

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