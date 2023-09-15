Євгенія Емеральд на тлі чуток про розлучення натякнула, що чоловік хоче забрати в неї дитину

У Мережі вже більше місяця ходять чутки про негаразди в парі.

Українська захисниця Євгенія Емеральд підігріла чутки про розлучення зі своїм чоловіком, військовослужбовцем Євгеном Стипанюком.

Після того, як із соцмереж військової зникли всі світлини з коханим, вона раптово натякнула на те, що він хоче забрати в неї п'ятимісячну доньку Афіну.

Євгенія Емеральд з донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Такі висновки підписники Євгенії могли зробити після її Instagram-stories, в яких вона показала кадри з маленькою донькою та додала неоднозначний підпис.

"Ніхто тебе в мене не забере", - написала Емеральд.

Донька Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також Євгенія додала відео, в якому жартують про те, що чоловік після розлучення планує забрати у дружини дітей.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Тим часом чоловік Емеральд також вийшов на зв'язок із підписниками і показав, як облаштував кімнату для доньки та який сюрприз підготував для неї.

"А я вже приготував райське місце для моєї донечки", - написав Євген.

Фото: instagram.com/evgeniystipanyuk

Як подарунок для дівчинки, він замовив особливий кулон, на якому зображене їхнє фото з Афіною та послання до неї.

Фото: instagram.com/evgeniystipanyuk

Зазначимо, що Євгенія Емеральд і її коханий познайомилися під час військової служби. Своє весілля пара відгуляла просто на передовій торік у жовтні, а вже у квітні захисниця народила доньку Афіну.

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