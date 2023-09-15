Євгенія Емеральд на тлі чуток про розлучення натякнула, що чоловік хоче забрати в неї дитину

У Мережі вже більше місяця ходять чутки про негаразди в парі.
Українська захисниця Євгенія Емеральд підігріла чутки про розлучення зі своїм чоловіком, військовослужбовцем Євгеном Стипанюком.
Після того, як із соцмереж військової зникли всі світлини з коханим, вона раптово натякнула на те, що він хоче забрати в неї п'ятимісячну доньку Афіну.
Такі висновки підписники Євгенії могли зробити після її Instagram-stories, в яких вона показала кадри з маленькою донькою та додала неоднозначний підпис.
"Ніхто тебе в мене не забере", - написала Емеральд.
Також Євгенія додала відео, в якому жартують про те, що чоловік після розлучення планує забрати у дружини дітей.
Тим часом чоловік Емеральд також вийшов на зв'язок із підписниками і показав, як облаштував кімнату для доньки та який сюрприз підготував для неї.
"А я вже приготував райське місце для моєї донечки", - написав Євген.
Як подарунок для дівчинки, він замовив особливий кулон, на якому зображене їхнє фото з Афіною та послання до неї.
Зазначимо, що Євгенія Емеральд і її коханий познайомилися під час військової служби. Своє весілля пара відгуляла просто на передовій торік у жовтні, а вже у квітні захисниця народила доньку Афіну.
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