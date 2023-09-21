Євгенія Емеральд на тлі чуток про розлучення з чоловіком показала, як сходила на побачення

Українська захисниця Євгенія Емеральд на тлі чуток про розлучення з чоловіком, захисником Євгеном Стипанюком, натякнула, що готова до нових стосунків.

Принаймні останні декілька сторіз у Instagram Євгенії свідчать про те, що вона перебуває в активному пошуку. Так, у фотоблогу Емеральд розмістила декілька коротких відео, у яких розповідає, що планує вирушити на полювання за новим кавалером. Разом з тим знаменитість пожартувала, що у неї "дуже багато часу", як у молодої мами, і що вона не встигає не те, що про залицяльників подумати, а й почистити зуби, чи розчесатися:

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Готуюся я на мамські бл*дки. Вирішила намазатися дитячою присипкою. Кажуть, що від цього шкіра стає гладенькою. Все ж таки, коли ти не вмиваєшся щодня, у тебе просто нема на це часу. Але на мужиків час знайдеш завжди. Навіть коли в тебе маленька дитина. То я вирішила такі методи використовувати. Якщо ви думаєте, що я спала, я не спала. Бо сон – то для слабаків. А побачення – то важливо", - сказала в одному зі сторіз Емеральд.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Потім Євгенія показала, як все ж зібралася до одного ресторану на полювання на чоловіків, бо, мовляв, чим ще займатися молодій мамі. Згодом знаменитість з іронією розповіла, що її "полювання" зазнало поразки, але цілком можливо, що наступного дня кавалери самі вишикуються за парканом її будинку:

"Сьогодні моє полювання зазнало фіаско. Я вам скажу так – мамські бл*дки, це вам задача непроста, як виявилося. Тут ще треба дуже добре постаратися. Тепер опитування для киян – де заклади, в яких водиться нормальна рибка. Не лише та, що в Дніпрі і в меню. А прям рибка для полювання. Я не засмутилася. Я розумію, завтра доведеться перевірити знову. Вийду я за паркан, подивлюся, може якась черга й буде", - сказала в іншому сторіз Емеральд.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, що близько місяця у Мережі ширяться чутки, що Євгенія Емеральд розлучилася з захисником Євгеном Стипанюком. За нього захисниця вийшла заміж на передовій 14 жовтня 2022 року. У квітні 2023 року Емеральд народила Стипанюку доньку.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Втім вже згодом Євгенія почала натякати на те, що в її стосунках з чоловіком не все гаразд. Вона видалила спільні фото з ним з соцмереж і наштовхнула фанів на думку про те, що вони розлучилися.

Також Емеральд натякнула, що чоловік хоче забрати у неї їхню спільну доньку.

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