Євгенія Емеральд після скандального розлучення закрутила новий роман і показала свого коханого

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд після скандального розлучення закрутила новий роман.

Про зміни в особистому житті Емеральд повідомила в Instagram-stories. Знаменитість опублікувала серію світлин, на двох із яких засвітилася із загадковим чоловіком. На знімках парочка ніжно обіймалася. Судячи з усмішки на обличчі Євгенії, вона була неабияк щасливою.

Євгенія Емеральд із новим обранцем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

Вдаватися в подробиці колишня військова не стала. Емеральд лиш зазначила, що опублікованими фото "все сказала". Також повністю показувати обранця знаменитість не стала. Євгенія лише трішки засвітила його обличчя. Судячи з відміток під фото, парочка разом перебуває в столиці Австрії – Відні.

Євгенія Емеральд із новим обранцем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

Зазначимо, Євгенія Емеральд 2023 року гучно розлучалася з чоловіком Євгеном Стипанюком, за якого вийшла заміж восени 2022-го. Тоді колишня військова озвучила жахливі подробиці про їхнє спільне життя. Емеральд розповіла, що ексобранець підіймав на неї руку, зраджував її та ґвалтував інших жінок. Після цього колишнє подружжя тривалий час судилося. Наразі Євгенія Емеральд самостійно піклується про їхню спільну однорічну доньку Афіну. Стипанюк не спілкується з дитиною та не бере участі в її вихованні.

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