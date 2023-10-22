Євгенія Емеральд показала ексчоловіка-аб'юзера у романтичному реаліті-шоу, де він брав участь

Українська захисниця Євгенія Емеральд продовжує вести боротьбу зі своїм ексчоловіком Євгеном Стипанюком, якого звинувачує в аб'юзі.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Емеральд багато пише про те, що не лише вона стала жертвою домашнього насилля Стипанюка, а й багато інших його колишніх дівчат.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком та донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також Євгенія вказала на те, що шість років тому її ексчоловік намагався прокласти собі шлях у шоубізнес, взявши участь у романтичному реаліті "Серця трьох", де дівчата шукали своє кохання.

У фотоблогу Емеральд показала фрагмент побачення, на яке Стипанюк сходив з однією з учасниць шоу Настею. У відео дівчина запитує Стипанюка, чому він розійшовся з попередньою дівчиною. На що Євген відповідає, що батьки його колишньої були проти їхнього роману, тим більше у нього є син від ексшлюбу.

Дівчина насторожилася і одразу розкусила Стипанюка: "Такий він білий, пухнастий, ніде не косячив. І всі навколо винуваті. Я відчула, що щось не те". Врешті Настя Євгену відмовила: "У мене є сумніви, я ніколи не помиляюся. Я не запрошую тебе на побачення. Я не бачу нас разом. Я не бачу, що ми робитимемо вдома, або як я з ним готуватиму, як дітей виховувати. Не бачу. Білий папір".

Натомість Стипанюк сказав, що він був шокований відмовою дівчини і побідкався, що витратив на неї 1000 грн: "Я робив все, що належить справжньому чоловіку. Фрукти, шампанське, вино. Я й так набрав на 1000 грн. Мені хтось буде компенсувати? Ні, звісно", - образився Євген.

Євгенія Емеральд показала ексчоловіка у романтичному реаліті шість років тому

Нагадаємо, що в інтерв'ю ТСН.ua Євгенія Емеральд розповіла страшні речі про свого ексчоловіка. Захисниця зізналася, що її колишній піднімав на неї руку, зраджував її, коли вона була вагітною, ґвалтував жінок у лісі та ще багато жахливих подробиць про нього.

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