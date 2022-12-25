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Євгенія Емеральд показала оригінальний подарунок від чоловіка на день народження

Євгенія Емеральд показала оригінальний подарунок від чоловіка на день народження

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Євгенія Емеральд показала оригінальний подарунок від чоловіка на день народження

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

13 грудня українській захисниці виповнилося 32 роки.

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд показала, що їй подарував чоловік Євген на день народження.

13 грудня Емеральд відсвяткувала 32-річчя, втім презентом від свого обранця похизувалася лише зараз. У сторіз своєї сторінки в Instagram Євгенія розмістиласвітлину, на якій зображена ігрова приставка.

Євгенія Емеральд показала, що їй подарував чоловік / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд показала, що їй подарував чоловік / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Подарунок від чоловіка на день народження. Кохаю. Скоро в декрет же. Ну що, тепер буду радити не лише книги, а ще й ігри в "соньку", - підписала кадри з подарунком від чоловіка захисниця.

Євгенія Емеральд показала, що їй подарував чоловік / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд показала, що їй подарував чоловік / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Судячи з емоджі, якими Емеральд супроводила фотографії, вона дуже хотіла цей подарунок. Захисниця вже навіть показала підписникам свою міні колекцію іграшок.

Євгенія Емеральд показала, що їй подарував чоловік / © instagram.com/emerald.evgeniya
Євгенія Емеральд показала, що їй подарував чоловік / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, що 14 жовтня, у День захисників та захисниць, Євгенія Емеральд вийшла заміж за свого обранця Євгена Стипанюка, з яким познайомилася на війні. Закохані зіграли весілля просто на передовій на Харківщині. Згодом стало відомо, що "українська Жанна Д'Арк" вагітна і чекає на дитину від свого чоловіка. Через цікавий стан Емеральд була змушена поїхати з фронту, проте її чоловік продовжує нести службу та боронити нашу країну від російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
591
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