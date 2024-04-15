Євгенія Емеральд показала рідкісне фото з мамою та доньками і повідомила про важливе свято в родині

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд повідомила про важливе свято в її родині. Знаменитість святкує перший день народження доньки.

У своєму Instagram Емеральд зворушливо привітала Афіну з днем народження. Колишня військова подякувала донечці, що та була її порятунком у тяжкий період. Також Євгенія зазначила, що з Афіною нині переживає дійсно тяжкі випробування, однак вона пообіцяла, що вони з цим всім впораються.

Євгенія Емеральд із молодшою донечкою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

"Булочко моя, дякую тобі за те, що врятувала мене! За те, що допомагаєш не падати духом! У нас із тобою був важкий рік, але далі на нас чекає все найкраще! Ми з усім впораємося і в нас буде все, чого ми бажаємо", — адресувала однорічній донечці колишня військова.

З нагоди свята Євгенія Емеральд також показала рідкісне сімейне фото. На знімку були зображені мама знаменитості Жанна Феліксівна та помітно підрослі донечки Афіна та 11-річна Жасмін.

Євгенія Емеральд із мамою та доньками / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

"Я зроблю все можливе і неможливе для своїх дівчат і ніколи не здамся", — додала Емеральд.

Нагадаємо, нещодавно в родині акторки Ксенії Мішиної було свято. Знаменитість святкувала 12-річчя сина Платона. Артистка показувала, як минув їхній святковий день.

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