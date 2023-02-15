Євгенія Емеральд показала, як чоловік з фронту оригінально привітав її з Днем святого Валентина

Коханий-військовий вигадав спосіб, як на відстані привітати дружину.
Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк", захисниця Євгенія Емеральд показала, як минув її День святого Валентина.
Свято закоханих Євгенія провела у компанії подруги, адже її чоловік, Євген Стипанюк, нині служить на фронті, де захищає країну від окупантів.
"Провести день закоханих з подругою! Коли твій чоловік на фронті, ти сам собі Валентин", - поділилася Емеральд.
Однак коханий теж не обділив Євгенію увагою. Хоч він нині і на фронті, він вигадав спосіб, як потішити дружину. Євген замовив повітряні кульки, солодощі та квіти для коханої. Все це Емеральд додому привіз кур'єр.
"Я приїхала додому, і мені зателефонував кур'єр і сказав, що до мене щось прямує. Це так приємно! Приїхав до мене чоловік! Я питаю, від кого? Від мого чоловіка? А він каже, що секрет! Ну, звісно, від чоловіка. Від кого ж ще. Хоч він і не любить це свято, але знає, що я люблю", - поділилася Євгенія.
Нагадаємо, своє кохання захисниця зустріла під час повномасштабної війни. Чимало зірок шоубізнесу теж минулого року знайшли другу половинку. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися про них більш детальніше.
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