Євгенія Емеральд показала, як чоловік з фронту оригінально привітав її з Днем святого Валентина

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк", захисниця Євгенія Емеральд показала, як минув її День святого Валентина.

Свято закоханих Євгенія провела у компанії подруги, адже її чоловік, Євген Стипанюк, нині служить на фронті, де захищає країну від окупантів.

"Провести день закоханих з подругою! Коли твій чоловік на фронті, ти сам собі Валентин", - поділилася Емеральд.

Євгенія Емеральд була з подругою і навіть не очікувала, що до неї прямує подарунок / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Однак коханий теж не обділив Євгенію увагою. Хоч він нині і на фронті, він вигадав спосіб, як потішити дружину. Євген замовив повітряні кульки, солодощі та квіти для коханої. Все це Емеральд додому привіз кур'єр.

Подарунок, який отримала Євгенія Емеральд від чоловіка / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд хизується подарунком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Я приїхала додому, і мені зателефонував кур'єр і сказав, що до мене щось прямує. Це так приємно! Приїхав до мене чоловік! Я питаю, від кого? Від мого чоловіка? А він каже, що секрет! Ну, звісно, від чоловіка. Від кого ж ще. Хоч він і не любить це свято, але знає, що я люблю", - поділилася Євгенія.

Чоловік Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, своє кохання захисниця зустріла під час повномасштабної війни. Чимало зірок шоубізнесу теж минулого року знайшли другу половинку. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися про них більш детальніше.

Читайте також: