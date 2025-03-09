Євгенія Емеральд пожалілася на тяжку реабілітацію після пластичної операції: "Болить просто все"

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд пожалілася на тяжку реабілітацію після пластичної операції.

Знаменитість наважилася лягти під ніж пластичного хірурга чотири дні тому. Емеральд зробила ринопластику. Колишня військова в Instagram поділилася, що реабілітація минає тяжко. За словами Євгенії, вона відчуває жахливий біль, що аж їй самій себе шкода. Утім, сьогодні, 9 березня, перший день, коли знаменитості стає легше.

"Сьогодні (9 березня – прим. ред.) четвертий день реабілітації. І це перший день, коли мені реально трішечки легше. Хоча б я вже не плачу й не страждаю, як мені боляче. Я думала, що я сильна людина, а тут я так страждала. Мені так було себе шкода. Для мене кожна година – це було пекло", - ділиться знаменитість.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official

Емеральд зазначила, що в кожного операція та реабілітація минає по-різному. Вона доволі тяжко переносить цей процес. Євгенія не може дихати, в неї жахливі набряки, болять очі та навіть поперек. Утім, Емеральд вже стає легше. Щоправда, знаменитість не впевнена, чи це дійсно так, чи вона вже просто звикла відчувати біль.

"Кожна операція і реабілітація індивідуальні. У мене вона минає доволі складно. Але насправді сьогодні набагато краще, аніж першого дня. Я навіть вже, мабуть, почала звикати. Мені важко. Так, я не дихаю. Не дихаю всі ці дні, але до цього вже починаю звикати. У мене набряки, і це дуже сильно болить, очі теж болять. Перші два дні мені болів поперек. У мене коли запитували, говорила, що болить просто все. Але дійсно легше", - ділиться колишня військова.

Євгенія Емеральд обіцяє бути на зв'язку та ділиться подробицями про свій стан. Також вона зізналась, що ринопластика їй була необхідна. Чому саме – колишня військова згодом розповість.

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