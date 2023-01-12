Євгенія Емеральд про хейт у її бік: "Пишуть, що в мене накачана зовнішність і я залетіла у танку"

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд отримує багато хейту та критики у свій бік.

Мовляв, як для снайперки вона занадто медійна, і що інші захисники приховують свої обличчя. На сторінці в Instagram Євгенія залишила розгорнутий пост, у якому відповіла "диванним критикам".

"Пишу раз і все! Я була добровольцем на початку вторгнення. Так сталося, що хтось був з АК, хтось з кулеметом, хтось з дронами, а я з 308 калібром! Я не таємний агент, не кіллер, не працювала ніколи на державних таємних посадах. Я не ховала своє обличчя, як і багато військових, бо я просто стала на захист українців і своєї сім'ї! І різниця в зброї! Багато хейту, що ніби снайпери не відкривають обличчя. Ну для якихось спецслужб і спецзавдань - так. А зараз в нас велика частина населення стали військовими (скільки людей з цивільних, підприємців пішли захищати). Так за цим принципом і логікою, тоді, жоден військовий не повинен показувати себе. Бо війна небезпечна для всіх! Це вибір кожного. Хто не знає снайпера Воллі - подивіться в Google. Він теж не ховає обличчя. Тоді він не снайпер?" – емоційно написала Емеральд.

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Також снайперка зізналася, що окрім звинувачень у медійності, їй прилітає за "накачану зовнішність" і, навіть через те, що захисниця "залетіла у танку". Євгенія зазначила, що зараз на всі ці коментарі реагує з гумором:

"Багато людей в мене запитали, як я витримую цей бруд, та ще й при надії. Все просто. Я з лимону роблю лимонад. Я пройшла всі етапи від сліз і розпачу до гумору. Зараз я отримаю задоволення від кожного поганого коментаря у Facebook (а їх багато), бо з кожним хейтом я розумію, що я попереду. Мені просто шкода всіх цих злих людей! Вони мене проклинають, стверджують, що я не була на фронті, що в мене накачана вся зовнішність(косметологи - дайте коментар), що я залетіла в танку, окопі, ще десь. І постійно пишуть, як я їм набридла (але читають і коментують все)! Пишуть, що я коханка політика, що я плачу за всі статті. То я тоді мільйонерка?" – додала Емеральд.

Нагадаємо, що наразі Євгенія Емеральд очікує на поповнення. Захисниця вагітна від свого чоловіка Євгена Степанюка, з яким познайомилася на фронті.

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