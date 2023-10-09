Євгенія Емеральд розійшлася з чоловіком майже через рік після весілля на фронті

Українська захисниця Євгенія Емеральд офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком майже через рік після весілля на фронті та через пів року після народження доньки.

Про це військова повідомила в Instagram. Вона зазначила, що вони з чоловіком більше не разом. Офіційно розлучитися поки не можуть, адже їхній спільній доньці ще немає року.

"Офіційно. Це – розлучення. Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною", - прокоментувала Євгенія.

Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Емеральд не стала прямо називати причину розлучення. Однак вона пояснила, що в їхньому шлюбі сталося щось неабияк серйозне, після чого вона просто не може бути разом зі Стипанюком.

"На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки", - зазначила Євгенія.

Однак в сторіз захисниця дала більше зрозуміти, що ж стало причиною їхнього розлучення. Євгенія натякнула, що справа саме в Стипанюку.

Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Як ви ставитесь до того, що типу військова людина, яка тусить в Києві (публікує це в Instagram), купує дорогу автівку і хизується цим на весь Інтернет? Чи ок це? Чи на часі це? Чи мають командири на таке звертати увагу? Чому за документами людина на нулі, а по-факту в салоні авто, МРЕО, гуляє? Я жодного такого військового не бачила, окрім одного…Машину в Києві купувати ок, а як в суд з'явитися, то він на нулі і пише заяви, що не може бути у Києві і справу призупиняють…", - написала Емеральд.

Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Згодом Євгенія опублікувала листування з підписницею, яка написала, що бачила "його" в Крюківщині. Ймовірно, мова йде саме про Євгена Стипанюка. До слова, саме він мешкає в одному з ЖК, який розташований на території села. Сама Євгенія теж там перебувала, однак влітку переїхала.

"П'ятизірковий готель на нулі просто в ЖК у Крюківщині. Люди ж не дурні", - обурилася Євгенія.

Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До слова, Стипанюк відреагував на дописи колишньої дружини. Він опублікував фото, де він нібито перебуває в Лимані, Донецька область.

"Мій п'ятизірковий готель зі всіма зручностями, справжня романтика…Ще й в комплект входять миші, які бігають по тобі", - написав Стипанюк.

Допис Євгена Стипанюка / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Тим часом Євгенія і на це відреагувала. Вона зазначила, що в Лимані поганий зв'язок, тож людина не може бути постійно в Мережі. Окрім того, захисниця опублікувала листування з підписниками, які запевнили, що бачили її ексчоловіка в Києві.

Євгенія Емеральд розлучається з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, Євгенія Емеральд у жовтні минулого року відіграла весілля з Євгеном Стипанюком на передовій. У квітні в них народилася донька, яку вони назвали Афіною. Вже влітку Євгенія почала натякати, що вони не разом. Захисниця з'їхала з квартири, де жила разом з чоловіком, та видалила всі спільні фото.

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