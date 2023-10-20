Євгенія Емеральд розповіла, як ексчоловік обманув власного сина, і показала його першу дружину

Ексдружина Євена Стипанюка підтримала захисницю.
Захисниця Євгенія Емеральд, яка має позивний Жанна д'Арк, продовжує ділитися приголомшилвими подробицями про свого ексчоловіка Євгена Стипанюка.
Цього разу Євгенія оприлюднила відео, датоване вереснем 2023 року. У ролику видно, як Степанюк купляє авто BMW:
"Для тих, хто вважає, що я витрачала його гроші з зарплатні ЗСУ! Так живуть деякі військові. Відео – вересень 2023 року! P.S. Нагадаю, що я пішла влітку. Машину воїн оформив на маму, бо щоб жінка і дитина, не дай боже, не забрали", - підписала відео Емеральд.
На цей ролик відгукнулася перша дружина Стипанюка Анна, яка підтримала Євгенію і підтвердила всі її слова. Анна зізналася, що теж була жертвою домашнього насильства з боку ексчоловіка, але їй "не вистачило сили і медійної підтримки", щоб про це заявити публічно.
Окрім того, перша дружина Стипанюка поділилася, що за тиждень перед тим, як Євген придбав авто, їхній 13-річний син просив у нього кросівки, але той сказав, що грошей нема:
"За тиждень до його покупки, його син просив гроші на кросівки. Він відповів сину, що у нього немає грошей, потрібно чекати аванс. І так дитина чекала, коли батько скине цілий місяць, але так і не дочекалась", - розповіла Анна.
Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд заявила, що її ексчоловік є охоронцем колишнього нардепа. Вона розсекретила, що у Євгена найбільша зарплатня в ЗСУ, однак "він сидить у Києві".
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