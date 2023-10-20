Євгенія Емеральд розповіла, як ексчоловік обманув власного сина, і показала його першу дружину

Захисниця Євгенія Емеральд, яка має позивний Жанна д'Арк, продовжує ділитися приголомшилвими подробицями про свого ексчоловіка Євгена Стипанюка.

Цього разу Євгенія оприлюднила відео, датоване вереснем 2023 року. У ролику видно, як Степанюк купляє авто BMW:

"Для тих, хто вважає, що я витрачала його гроші з зарплатні ЗСУ! Так живуть деякі військові. Відео – вересень 2023 року! P.S. Нагадаю, що я пішла влітку. Машину воїн оформив на маму, бо щоб жінка і дитина, не дай боже, не забрали", - підписала відео Емеральд.

Євгенія Емеральд показала авто, яке придбав її ексчоловік у вересні цього року

На цей ролик відгукнулася перша дружина Стипанюка Анна, яка підтримала Євгенію і підтвердила всі її слова. Анна зізналася, що теж була жертвою домашнього насильства з боку ексчоловіка, але їй "не вистачило сили і медійної підтримки", щоб про це заявити публічно.

Перша дружина ексчоловіка Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/vigovska_anja

Окрім того, перша дружина Стипанюка поділилася, що за тиждень перед тим, як Євген придбав авто, їхній 13-річний син просив у нього кросівки, але той сказав, що грошей нема:

"За тиждень до його покупки, його син просив гроші на кросівки. Він відповів сину, що у нього немає грошей, потрібно чекати аванс. І так дитина чекала, коли батько скине цілий місяць, але так і не дочекалась", - розповіла Анна.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд заявила, що її ексчоловік є охоронцем колишнього нардепа. Вона розсекретила, що у Євгена найбільша зарплатня в ЗСУ, однак "він сидить у Києві".

Читайте також: