Євгенія Емеральд розповіла, як напророчила собі чоловіка і про схуднення під час вагітності

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк", захисниця Євгенія Емеральд стала гостею програми "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Під час розмови з ведучою Емеральд пригадала, як перш ніж вирушити на фронт, випадково напророчила собі чоловіка. Тоді захисниця заспокоювала маму, яка дуже переживала за свою доньку:

"Коли я йшла на фронт, моя мама дуже хвилювалася, я до неї підійшла і кажу: "Мам, все буде добре. Знайду собі чоловіка, вийду заміж". Ну так, чисто її заспокоїти. Я якраз на фронті почала мріяти про те, якщо у мене буде чоловік, то хочу щоб він обов'язково був військовий. Десь у березні я давала інтерв'ю і казала, що хочу вийти заміж за військового і закликала всіх українок виходити заміж за військових. Сама так і зробила", - прокоментувала Емеральд.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також снайперка розповіла, що наразі перебуває на восьмому місяці вагітності і зізналася, що за цей час встигла погладшати і схуднути:

"Я за правильне харчування завжди була. Намагалася корисну їжу їсти навіть на фронті, звісно, коли це вдавалося. А з вагітністю я просто почала їсти бургери, картоплю, солодке. Чоловік сміявся, бо мій лікар сказав, що краще мені ні в чому не відмовляти. Але потім, після сьомого місяця, я вирішила, що треба припиняти набирати вагу. Я почалася правильно харчуватися і схудла на 6 кілограмів", - зізналася захисниця.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Про повернення на фронт Емеральд наразі не думає і сподівається, що після того, як народить дитину, війна закінчиться. "Але, звісно, трошечки хочеться, але мій наставник-снайпер сказав, щоб я сиділа з дитиною вдома три роки", - розповіла Євгенія.

Євгенія Емеральд та Олена Кравець

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд показала, як чоловік з фронту оригінально привітав її з Днем святого Валентина. Чоловік вигадав цікавий спосіб, як на відстані привітати дружину.

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