Євгенія Емеральд розсекретила подарунок на весілля від Ляшка і пригадала, як потоваришувала з Кароль

Українська захисниця пригадала, як Тіна Кароль її на концерті вітала з днем весілля.

Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д’Арк" Євгенія Емеральд у жовтні вийшла заміж за військового Євгена Стипанюка. Весілля пара зіграла просто на передовій.

На святковій церемонії були присутні їхні побратими. Зокрема, серед них був і екснардеп Олег Ляшко. Як зізналась Євгенія, вона до весілля його взагалі не знала.

Не стала снайперка приховувати подарунок від Ляшка на весілля. Екснардеп вручив новоспеченому подружжю гроші.

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Олег Ляшко… Він побратим мого чоловіка. Він служить там. Там були люди, яких тоді я не знала. Не знала, хто буде. Це оточення мого чоловіка. Трішки грошей подарували. Ляшко зробив дуже добрий грошовий подарунок для майбутньої сім'ї", - поділилася Євгенія в інтерв'ю Rostyslove Production.

Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До речі, потоваришувала снайперка і з українською співачкою Тіною Кароль. Так, виконавиця перша написала Євгенії та попросила, чи може вона публічно на концерті Нью-Йорку привітати подружжя військових з днем весілля. Емеральд погодилася.

"Ми не були знайомі. Тіна мені написала, що вона дуже захоплюється такими жінками, як я. А наша історія кохання — це історія для всієї країни, і вона надихне всю країну. Вона запропонувала мені жіночу дружбу. Звісно, я погодилася. Я її дуже поважаю та люблю. Вона запитала, чи може вона нас привітати. Я не уявляла, що це буде так круто та феєрично. Мені здавалося, що це все відбувається не зі мною", - поділилася Євгенія.

Снайперка також товаришує й з іншими знаменитостями, зокрема з Лесею Нікітюк.

"Завдяки службі на фронті я познайомилася багато з ким. Я товаришую з Лесею Нікітюк, вона неймовірна жінка. Був скандал із блогерами. Але все добре, зараз спілкуємось. Життя воно дуже цікаве і дивовижне", - додала Євгенія.

Зазначимо, незабаром у родині Євгенії станеться поповнення. Так, снайперка вдруге вагітна. Утім, поки вона не знає стать майбутньої дитини.

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