Євгенія Емеральд серйозно травмувалася: "Здається, був якийсь больовий шок"

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд серйозно травмувалася.

У своєму Instagram ексвійськова розповіла, що послизнулася на льоду та впала. Євгенія боляче травмувала ногу, а саме коліно. Як зізналась поліцейська в декреті, на якусь мить їй навіть здалося, що в неї був больовий шок.

За словами Емеральд, ходити вона може, однак стояти на колінах – ні, адже там гематоми. Також Євгенії прикро, що вдарилася вона тією ногою, яка свого часу була серйозно травмована.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Хочу розповісти історію, яка зі мною вчора (2 грудня – прим. ред.) сталася. Я впала на льоду, дуже сильно коліном вдарилася. Мені навіть здається, що в мене був якийсь больовий шок. Вдарилася тим коліном, де в мене була дуже сильна травма. Я колись дуже сильно на сноуборді впала, тоді дала обіцянку, що більше ніколи не стану на сноуборд. Насправді ходити можу, а стояти на колінках не можу. Гематома і синці…Цікаво, чи зможу боксом займатися, бо це права нога – основна для ударів", - поділилася ексвійськова.

Емеральд говорить, що останнім часом з нею досить часто трапляються неприємні інциденти. Однак Євгенія намагається з позитивом на це реагувати та переконана, що так вона проходить перевірку на міцність.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Останнім часом то я падаю, то я в якихось синцях, то в мене щось з рук летить, машина не працює. Це, мабуть, все ж таки перед днем народженням. Це мене так випробують на міцність", - зазначила ексвійськова.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Емеральд зізналась, звідки бере гроші. До слова, раніше в ексвійськової був ювелірний бізнес, однак нині він не працює.

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