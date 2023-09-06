Євгенія Емеральд видалила фото з чоловіком і відреагувала на чутки про їхнє розлучення

Українська захисниця Євгенія Емеральд відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком, захисником Євгеном Стипанюком.

Зокрема, такі плітки ширяться в Мережі вже близько місяця. Євгенія видалила з Instagram спільні фото з чоловіком та припинила розповідати бодай щось про Євгена. Фани підозрюють, що в їхніх стосунках не все гаразд, а деякі ж взагалі вважають, що подружжя розлучилося.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

В Instagram-stories Емеральд висловилася про чутки про розрив з коханим. Захисниця дала зрозуміти, що в їхніх стосунках дійсно не все гаразд. Більше подробиць Євгенія не стала розповідати, адже поки не готова до цього. Утім, Емеральд натякнула, що нині вона не в стосунках.

"Всі запитання щодо чоловіка. Я обов'язково колись розповім. На все свій час. Зараз не хочу. Зараз я живу життя і вчуся знову бути щасливою. Додам лише те, що не все те золото, що блищить. Не вірте очам своїм", - висловилася Євгенія.

Євгенія Емеральд прокоментувала чутки про розлучення / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Тим часом сам Євген Стипанюк не видаляв спільні фото з Євгенією. Щоправда, у коментарях під знімками підписники бажають йому знайти спільну мову з Емеральд та помиритися.

Бажаю, щоб ви знайшли спільну мову з мамою вашої доньки. Треба миритись і робити кроки в бік примирення

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Нагадаємо, Євгенія Емеральд вийшла заміж за Євгена Стипанюка у жовтні минулого року. Весілля пари відбулося просто на передовій. Згодом стало відомо, що захисниця вагітна. У середині квітня Євгенія народила дівчинку, яку назвала Афіною.

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