Євгенія Емеральд вперше показала обличчя 2-місячної донечки та розповіла про партнерські пологи

Українська захисниця Євгенія Емеральд вперше показала обличчя новонародженої донечки та розповіла, як минули її партнерські пологи з чоловіком Євгеном Стипанюком.

Знаменитість тривалий час приховувала маля від публіки. Емеральд тримає в секреті ім'я донечки та не поспішала показувати її обличчя. Однак через два місяці після пологів захисниця нарешті починає знайомити дівчинку зі своїми підписниками. Євгенія вперше показала обличчя донечки.

Емеральд розповіла, що її пологи були партнерськими. Чоловік підтримував Євгенію. Як поділилася захисниця, вони довго налаштовувалися на партнерські пологи та не пошкодували про своє рішення. Тепер Стипанюк мріє про народження сина.

Євгенія Емеральд із чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Женя довго налаштовувався на партнерські пологи, рішення народжувати разом ухвалили лише на останньому триместрі. І все це завдяки лікарям, які запевнили, що процес буде максимально естетичним, приємним та зовсім нестрашним. Коли все відбулось, чоловік був шокований, спочатку запитав: "А що, так можна було? Чого я боявся?". Потім твердо заявив: "Ми ще повернемося за хлопчиком!" – поділилася Євгенія.

Емеральд також опублікувала зворушливе відео, яке було зроблене у пологовому. За словами захисниці, вона хотіла своїм прикладом показати жінкам, що народжувати – не страшно.

"Своїми дописами та відео я хочу показати всім дівчаткам, що пологи – це зовсім не ті уривки страшних історій наших мам, і що сучасна медицина, висококваліфіковані лікарі та дбайливий персонал можуть зробити цей процес справжнім чарівним таїнством. Без болю, переживань та стресу", - зазначила захисниця.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Чмерковський вдруге став батьком. Хореограф вже показав обличчя свого новонародженого синочка та розсекретив його ім'я.

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