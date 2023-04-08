Євгенія Емеральд вперше показала свою маму, на яку схожа як дві краплі

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд познайомила прихильників зі своєю мамою Жанною Феліксівною.

Все почалося з того, що у сторіз своєї сторінки в Instagram Емеральд розмістила коротке відео з мамою, у якому попросила її щось сказати хейтерам захисниці. Жанна Феліксівна виявилася достатньо прямолінійною жінкою і послала злі язики, які не дають спокою її донькі, слідом за російським кораблем.

За словами Євгенії, післяя цього мама стала справжньою зіркою серед прихильників снайперки. Тож вона вирішила ще трошки розповісти про рідну людину.

Євгенія Емеральд з мамою

Маму Євгенія охарактерирувазал, як "дуже чарівну і багатогранну жінку". А судячи з відео з мамою, якими Емеральд поділилася у фотоблогу, Жанна Феліксівна ще дуже життєрадісна, енергійна та авантюрна пані.

Мама Євгенії Емеральд

Мама Євгенії Емеральд

Мама і донька Євгенії Емеральд

Нагадаємо, що не так давно Євгенія Емеральд розсекретила, яку зарплатню отримує в декреті та назвала суму, яку їй платили, поки вона була на службі.

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