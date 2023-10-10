Євгенія Емеральд вперше зізналась, коли пішла від чоловіка: "Була в жахливому стані"

Українська захисниця Євгенія Емеральд вперше розповіла, коли пішла від чоловіка-військового Євгена Стипанюка.

Як поділилася військова в Instagram-stories, рішення про розлучення вона прийняла ще влітку, а саме чотири місяці тому. Тривалий час Емеральд тримала це в таємниці та ні з ким не хотіла ділитися особистим. За словами Євгенії, тоді вона переживала не найкращий емоційний стан.

"Дякую за підтримку. У мене все добре. Я пішла не вчора, а чотири місяці тому. Коли влітку я не виходила в сторіз і говорила, що не сплю через дитину, насправді я була просто в жахливому стані, мені знадобився час, щоб повернути собі себе. Наразі я сповнена сил і енергії, щоб жити і радіти", - розповіла захисниця.

Допис Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також Емеральд зізналась, чи готова до нових стосунків. Захисниця зазначила, що раніше про побачення з чоловіками жартувала. Насправді поки що вона не шукає нових стосунків. Євгенія наголосила, що для початку потрібно офіційно розлучитися.

"Любі кавалери, не треба мене кликати заміж і на каву. Хоч я і жартувала про гульки, але це лише гумор і сарказм. Наразі в мене маленька дитинка на руках і мені не до цього всього. Кожна жінка зрозуміє. Як тільки я отримаю офіційне розлучення, можливо, я буду готова до побачень. Наразі – ні", - відповіла захисниця.

Допис Євгенії Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, Євгенія Емеральд 9 жовтня офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком майже через рік після весілля. Щоправда, поки спільній доньці колишніх не виповниться рік, вони не можуть розірвати шлюб. Емаральд не стала розповідати, що стало причиною розлучення, однак зробила натяк.

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