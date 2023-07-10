Євгенія Емеральд зачарувала щасливими кадрами з чоловіком-військовим і показала їхню першу зустріч

Українська захисниця Євгенія Емеральд поділилася романтичними світлинами зі своїм чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком.

Подружжя 10 липня відсвяткувало першу річницю шлюбу, яку в народі називають "ситцевою". На честь свята Євгенія поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами з коханим та ніжно привітала його з цією важливою датою. Також захисниця пригадала, яким було її знайомство з Євгеном - в той час, вона саме перебувала на фронті.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Наш перший рік! Рік, як ти написав мені в дірект, коли я перебувала на фронті без будь-якої надії та кохання… Рік, як в мене є той, з ким ми можемо бісити один одного (а це важливо ). Рік, як тепер я кажу ми! Як довго я тебе чекала…Тепер я точно знаю, що існує справжнє кохання з першого погляду, як показують у кіно! Варто було чекати тебе так довго. Здається, що рік це так мало, але так багато всього відбувалося! Романтичні побачення, пропозиція, одруження, вагітність, війна, сварки, пологи, Бандерятко і багато кохання", - написала Емеральд.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Попри війну та тривалу розлуку, подружжя продовжує підтримувати та кохати одне одного.

"Хоч нас зараз розділяє війна - я завжди поруч і моє сердце з тобою! Я буду чекати тебе, сумувати, плакати і вірити, що зовсім скоро ми зможемо жити простим життям разом! Ти будеш розкидувати панчохи а я збирати їх і бухтіти! Я кохаю тебе мій найкращий чоловік! Ми все з тобою витримаємо! І це тільки початок нашої довгої подорожі", - поділилася почуттями до чоловіка Емеральд.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

На одному з фото Євгенія показала свою першу розмову з чоловіком відеозв'язком та пригадала, як вони вперше зустрілися - тоді Євген подарував коханій величезний букет квітів.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

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