Євгенія Емеральд зізналася, звідки бере гроші після закриття ювелірного бізнесу

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд відверто розповіла про те, звідки отримує свій основний дохід.

Зокрема, у своєму фотоблогу ексвійськова зізналася, що вже тривалий час, як її ювелірна справа не працює. Тепер її єдиним доходом є надання приміщення в оренду.

"Ви знаєте, що я в декреті. Свій ювелірний бізнес я закрила і не відкривала. Тобто єдиним моїм доходом є оренда. Але, якщо чесно, це дуже маленький дохід", - розповіла захисниця.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також Євгенія поділилася, що її витрати наразі перевищують доходи у декілька разів. Тому, за словами Емеральд, всі заощадження поступово вичерпуються. Ексвійськова додала, що левова частка грошей пішла на те, щоб захиститися від її ексчоловіка Євгена Стипанюка.

"Мої витрати перевищують доходи у чотири рази. Майже всі заощадження я витратила на захист себе від Стипанюка", - зізналася Емеральд.

Втім, поліцейська в декреті не збирається шукати швидкі методи заробітку на піку своєї популярності. Вона повідомила, що у своєму блозі нічого не рекламуватиме. І додала, що неодмінно знайде рішення, як дістати гроші в разі крайньої потреби. До того ж захисниця переконана, що коли сповідуєш "благородну мету", гроші завжди будуть.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Це мене не буде спонукати брати якісь реклами і заробляти таким чином гроші. Я переусвідомила своє життя ще раз і не хочу. Ось не моє це і все. Де гроші брати? Не знаю. Десь візьму, щось придумаю – я точно знаю. Вважаю, що коли людина має благородну й світлу мету, гроші завжди знайдуться", - додала Євгенія.

Нагадаємо, нещодавно поліцейська в декреті Євгенія Емеральд пояснила, чому так довго приховувала свої токсичні стосунки з ексчоловіком Євгеном Стипанюком і не розповідала про них навіть найближчим. Вона вважає, що на це було дві причини, які вже встигла прозвати дурними.

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