Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію і показала перші кадри з лікарні

Знаменитість зізналась, що саме наважилася змінити в собі.

Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію.

Деякий час знаменитість інтригувала, що наважилася лягти під ніж пластичного хірурга. Спочатку Емеральд тримала в таємниці, що саме вирішила змінити у своєму зовнішньому вигляді. А це нарешті колишня військова розкрила більше подробиць.

Пластичну операцію Євгенія робила в Києві. Зокрема, знаменитість наважилася змінити форму носа. У своєму Instagram поліцейська в декреті вже поділилася першими кадрами з лікарні. Знаменитість показала, як її готували до операції. Емеральд зізнається, що їй було неабияк страшно.

Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію

Поки що Євгенія не показує, який наразі має вигляд. Також колишня військова лише згодом покаже результат, коли рани після пластичної операції загоються. А поки ж підписники знаменитості вітають її зі здійсненням мрії та бажають, аби реабілітація минула швидко та безболісно.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Емеральд розсекретила, що більше не самотня. Знаменитість після скандального розлучення з чоловіком-аб'юзером закрутила новий роман і показала свого коханого.

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