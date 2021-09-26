Євгенія Власова хотіла піти з "Танців з зірками" через сварку з Максом Леоновим

Євгенія Власова хотіла піти з "Танців з зірками" через сварку з Максом Леоновим

Зірці запропонували замінити партнера.

Відома співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова заявила, що після минулого ефіру хотіла піти з проєкту.

Так, перед третім ефіром артистка посварилася зі своїм партнером Максом Леоновим через втому. Зірку обурило те, як хореограф прокоментував скандал. Тоді з’ясувалося, що Власова від самого початку не хотіла танцювати з переможцем минулого сезону.

"Минулий тиждень ледь не зруйнував нашу пару. Після ефіру я зрозуміла для себе, що мене тут нічого не тримає і я не хочу залишатися в проєкті, а дуже хочу піти", – поділилася виконавиця.

Євгенія Власова та Макс Леонов / instagram.com/tanci1plus1

Зі свого боку, Леонов пояснив, що співачці не сподобалося те, що їхній конфлікт показали в ефірі та те, як він його прокоментував: "Ми фізично дуже виснажуємося. Для Жені це нелегкий момент фізично та психологічно".

Після цього продюсери запропонували Власовій замінити партнера. Втім, знаменитості вдалося приборкати емоції, вона згадала, як все починалося та зателефонувала Максу і перепросила. Пара продовжує участь у проєкті. Співачка додала, що прагне перемогти.

Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" повідомив, що робив пластичну операцію. Артист змінював свою зовнішність.

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