Євгенія Власова назвала круглу суму, яку заробляє щомісяця, та що їй приносить такі доходи

Українська співачка Євгенія Власова розсекретила, звідки бере гроші та яку суму заробляє щомісяця.

За словами артистки, хоч її сценічна кар'єра тривалий час була на паузі, проте вона активно працювала як викладачка зі співу. До того ж Євгенія зазначила, що досі отримує кошти від прослуховування пісень. Так, за підрахунками виконавиці, щомісяця вона витрачає на себе та 20-річну доньку, яка проживає за кордоном, понад 100 тис. грн.

"Викладаю спів, сучасний спів, йога-спів і отримую роялті зі своїх пісень. Що найцікавіше, роялті є досі й дуже непогані. Не розумію, як можна жити на тисячу чи дві доларів. У мене дитина за кордоном і я справляюся з усіма питаннями сама. Набагато більше. Я вмію заробляти і знаю, як це робити так, щоб не втрачати свою жіночність. Витрачаю і заробляю більше 3 тис. дол.", - зізналася Євгенія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Як зізнається Власова, колись ця сума була в рази більше, адже вона мала багато концертів на місяць, що згодом виснажило її. Тому співачка скоротила кількість своїх виступів і наразі віднаходить у всьому баланс.

"Доводиться працювати дуже багато, як ніколи. Колись заробляла набагато більше за один концерт, але була дуже нещасною. Зараз я заробляю менше, ніж колись, але я більш щаслива людина, бо роблю те, що я хочу", - додала артистка.

До речі, після багаторічної паузи Євгенія Власова приголомшила фанів поверненням на сцену. Також зірка назвала причину, чому зникла на 10 років і не давала жодних концертів.

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