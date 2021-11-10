Євгенія Власова поділилася смішним моментом з "Танців", який не помітили глядачі

Виконавиця показала відповідний кадр.

Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова вирішила поділитися з фанатами історією з прямого ефіру.

Так, у третьому епізоді артистка та її партнер Макс Леонов танцювали ча-ча-ча. На початку номеру зірка випила воду, але не встигла проковтнути. Тому деякий час вона танцювала з рідиною в роті. Про це Власова написала у своєму Instagram та показала кадри з виступу.

"На одному з фото можна побачити, що той ковток води, що я повинна була випити на початку номера, випити я не встигла і якийсь час танцювала з водою в роті, підбираючи момент, коли я зможу його проковтнути. Ось так от! Прямий ефір він такий", – прокоментувала знаменитість.

У коментарях юзери написали, що їм дуже не вистачає Євгенії в шоу: "Як вас зараз не вистачає на "Танцях", "Найкрасивіша учасниця", "Ти неповторна сексі-красуня і лише ти знала про свою воду".

Зауважимо, Євгенія Власова і Макс Леонов вилетіли після восьмого ефіру шоу. Артистка зізналася, що насправді не засмутилася, а зраділа, що покинула проєкт саме тоді, оскільки втомилася.

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