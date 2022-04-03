Євгенія Власова показала молодшого брата-красеня та розповіла, чим він займається під час війни

Брат артистки Петро відсвяткував день народження.
Українська співачка Євгенія Власова поділилася світлинами, на яких зображена разом зі своїм молодшим братом Петром.
Фотографії артистка запостила з нагоди дня народження близької людини. Власова теплими словами привітала брата:
"Я пишаюся тобою. Мені з тобою дуже пощастило! Твоє почуття гумору, твоя підтримка завжди поруч зі мною, крізь роки та різні події! Ти талановитий письменник, блогер, якого обожнює твій глядач і читач", - написала Євгенія.
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Вона також поділилася архівними відео з презентації книжки Петра у студії "Сніданку з 1+1". Окрім того Власова розповіла, чим її брат займається під час війни:
"Зараз, в умовах війни, ти став опорою і для багатьох українців, бо твоє чисте волонтерське серце, чоловіча сила не стоїть осторонь! Люблю тебе! З днем народження! Мирного неба та міцного здоров'я бажаю тобі", - побажала Власова.
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