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Євгенія Власова показала молодшого брата-красеня та розповіла, чим він займається під час війни

Євгенія Власова показала молодшого брата-красеня та розповіла, чим він займається під час війни

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Євгенія Власова показала молодшого брата-красеня та розповіла, чим він займається під час війни

Євгенія Власова з братом / instagram.com/eygeniavlasova

Брат артистки Петро відсвяткував день народження.

Українська співачка Євгенія Власова поділилася світлинами, на яких зображена разом зі своїм молодшим братом Петром.

Фотографії артистка запостила з нагоди дня народження близької людини. Власова теплими словами привітала брата:

"Я пишаюся тобою. Мені з тобою дуже пощастило! Твоє почуття гумору, твоя підтримка завжди поруч зі мною, крізь роки та різні події! Ти талановитий письменник, блогер, якого обожнює твій глядач і читач", - написала Євгенія.

Для перегляду фото і відео гортайте ліворуч

Вона також поділилася архівними відео з презентації книжки Петра у студії "Сніданку з 1+1". Окрім того Власова розповіла, чим її брат займається під час війни:

"Зараз, в умовах війни, ти став опорою і для багатьох українців, бо твоє чисте волонтерське серце, чоловіча сила не стоїть осторонь! Люблю тебе! З днем народження! Мирного неба та міцного здоров'я бажаю тобі", - побажала Власова.

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