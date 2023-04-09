Євгенія Власова показалася у день свого 45-річчя: як змінилася артистка

Зірка нульових, українська співачка Євгенія Власова сьогодні, 9 квітня, святкує день народження.

Артистці виповнюється 45 років. У свій ювілей Власова поділилася з шанувальниками в Instagram відео, в якому їде в машині. Євгенія постає з зачіскою і макіяжем. Фани привітали кумирку з днем народження а також наробили їй компліментів:

"З 25-річчям, Женічко! Тому що більше ніхто і не дасть", "Ваша краса поза часом", "З днем народження! Ви світла людина".

Під постом Власова також розповіла, яких висновків за цей період свого життя дійшла. Зірка зазначила, що на її шляху траплялося чимало випробувань, але вона зрозуміла, що головне в житті – це любов:

"За свої 45 років я бачила багато чого і пройшла багато випробувань… І навіть війну… В свій день народження я могла б написати величезний перелік інсайтів і правил мого життя. Навести багато прикладів, що до чого призводить, бо життя мене вчило жорстко. Але! В свій ювілей я хочу написати про головне в моєму житті. Я відчула… Що б в тебе не було з матеріальних благ, чи повна відсутність їх. Багато друзів чи їхня відсутність. Наявність коханої людини чи відсутність її… Головне в житті це – любов! Вміння пронести її крізь роки буття на планеті Земля", - написала Власова.

Нагадаємо, раніше Євгенія Власова ділилася, як зустріла перші дні війни. Виконавиця зізналася, що у її мами через хвилювання почало погіршуватися здоров'я – у жінки відмовили ноги та відняло мову.

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