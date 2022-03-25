Євгенія Власова пригадала перші дні війни: "У мами відмовили ноги та відняло мову"

Артистка вирішила не покидати своєї домівки.

Українська співачка Євгенія Власова пригадала, як пережила перші дні війни.

Виконавиця вирішила не покидати своєї домівки. Втім, вони з родиною домовилися триматися разом, тож до Євгенії приїхали брат та мама. Перші дні війни сім’я Власової сиділа в укритті. У мами знаменитості через хвилювання почало погіршуватися здоров’я.

"На другий день у моєї мами відмовили ноги і відняло мову, ми думали інсульт. Тричі приїжджали лікарі, надавали їй допомогу і говорили, що інсульту немає. Після чого ми вирішили бути вдома", - написала виконавиця.

Знаменитість говорить, що мамі стало набагато ліпше. Власова ж попросила усіх членів родини слідкувати за своїм здоров’ям: гарно відпочивати та правильно харчуватися.

"Було дуже страшно йти до магазину, але я розуміла, що мені потрібно купити правильні продукти, щоб зберегти здоров'я сім'ї", - написала Власова.

Загалом, співачка поділилася, що у перші дні війни у неї був жахливий психологічний та фізичний стан. Найтяжче для Євгенії було повідомити доньці, що Росія напала на Україну.

"Найстрашніше для мене, як для мами, це будити свою дитину словами: "Сонечко, прокидайся, нас бомблять. Все буде добре, просто нам потрібно одягтися і йти в бомбосховище". При цьому, найскладніше – це не панікувати і бути тим самим острівцем адекватності і спокою", - поділилася Власова.

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