Євгенія Власова про стан партнера по "Танцях з зірками" після ДТП: "Танцювати він не може"

Євгенія Власова про стан партнера по "Танцях з зірками" після ДТП: "Танцювати він не може"

Макс Леонов отримав внутрішньочерепну мозкову травму.

Українська співачка Євгенія Власова вперше прокоментувала стан свого партнера по "Танцях з зірками" Макса Леонова після ДТП.

Артистка записала сторіс, у якому розповіла, як Максим почувається. За словами Євгенії, танцівник отримав внутрішньочерепну мозкову травму. Через неї він не зможе цієї неділі вийти на паркет.

"Макс вдома. У нього внутрішньочерепна мозкова травма. У нього все гаразд насправді. Те, як він врізався… все могло бути набагато гірше. У нього дуже сильний ангел-охоронець. З ним все гаразд, але йому потрібен час на відновлення. Звичайно, танцювати він не може, підтримки він робити не може", - поділилася виконавиця.

Власова висловила хвилювання, що вона не знає, що буде цього тижня на "Танцях з зірками".

"Я не знаю, чим все це завершиться у прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий і що не сталося нічого такого, що могло бути безповоротно. Я радію тому, що я можу вранці йому написати і запитати, як у нього справи. Я знаю, що зараз він дуже погано почувається і це зрозуміло", - додала Власова.

Євгенія Власова та Макс Леонов / instagram.com/eygeniavlasova

Вона зазначила, що цього тижня вийде на паркет і зробить по-максимуму все, що від неї залежить. Водночас Власова розуміє, що їй доведеться виступати непідготовленою, як ніколи.

"На сцену я, звичайно, вийду як ніколи непідготовленою. Єдине що я розумію, що маю витиснути з себе все найкраще, що можу. Я сподіваюсь, що у мене щось, та вийде. Я не уявляю, що буде", - зізналася артистка.

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