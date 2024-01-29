Євгенія Власова різко прокоментувала поведінку зрадниці Таїсії Повалій

Відома українська співачка Євгенія Власова чесно зізналася, як ставиться до Таїсії Повалій, яка зрадила Україну й стала на бік РФ.

Так, за словами Власової, вона обурена проросійськими поглядами Повалій. І додала, що всі колишні українські артисти, які під час великої війни стали на захист Росії, втратили будь-який здоровий глузд під впливом диктатури.

"Я почула, що каже Таїсія Повалій… Мені дуже соромно. Я відчуваю іспанський сором. Але у мене таке відчуття, що хтось там стоїть за камерою з погрозами, бо нормальна людина не може таке говорити в здоровому глузді", - розповіла Євгенія в інтерв'ю Rostyslove Production.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Також Власова прокоментувала дії країни-терористки, коли вона привласнює собі українські народні пісні, перекладаючи їх на свою мову. Як-от нещодавно дружина прессекретаря Владіміра Путіна Тетяна Навка нахабно поцупила пісні "Щедрик", "Ніч яка місячна" і "Тримай" Христини Соловій для власного шоу в РФ. Такі дії Євгенія також одразу засудила:

"Це знущання. Це коли ґвалтівник і далі знущається над своєю жертвою, це ж зрозуміло. Це поведінка ненормальних. Вони вже вступили в це – ми всі знаємо, як це називається – практично як два роки. Вони вже там. Я не уявляю, як там в Росії, коли приходять і кажуть: "Ну давайте, нам потрібно, щоб ви підтримували це тло, що Росія "гарна", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Власова прокоментувала стосунки зі своїм кумом, продюсером і композитором Костянтином Меладзе під час війни і зіткнулася з хейтом українців.

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