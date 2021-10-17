Євгенія Власова розповіла, як її підтримала Ірина Білик під час тяжкої хвороби

Євгенія Власова розповіла, як її підтримала Ірина Білик під час тяжкої хвороби

Зірка подякувала виконавиці у прямому ефірі.

Відома співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова у сьомому ефірі присвятила свій виступ артистці Ірині Білик.

Як зізналася Євгенія, Ірина є для неї дуже важливою людиною. Коли у Власової були проблеми зі здоров’ям, зірка допомагала та підтримувала її.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

"Ірина Білик неймовірна особистість у моєму житті. Коли у мене були проблеми зі здоров’ям, вона була поруч. Вона весь шоубізнес підняла на ноги, аби я змогла отримати якусь допомогу", - зізналася зірка.

Так, Євгенія говорить, що дуже вдячна Ірині. Вона щаслива, що змогла на всю країну подякувати своїй кумирці.

"Танці з зірками" / скріншот з відео

"Я обожнюю "Танці з зірками" за те, що я можу сказати це на всю країну. Вона моя любов. Я такої теплої людини, такої великої душі не зустрічала ніколи. Ти мій приклад! Я тебе обожнюю та кохаю", - звернулася до Ірини Євгенія.

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