Євгенія Власова розсекретила, чи вільне її серце зараз: "Молюся за коханого"

Українська співачка Євгенія Власова поділилася подробицями особистого життя.

Як зізнається виконавиця, наразі вона ще у пошуку свого кохання. І додала, що близько 15 років не мала жодних стосунків. Так, Євгенія поділилася, що у цей час займалася духовною трансформацією себе, щоб прийняти нового чоловіка без будь-яких травм. За її словами, обранець має просто кохати її, а не забезпечувати всілякі потреби.

"Поки що нема кохання. Хочу, щоб мій коханий прийшов у світлий простір. Не у мої травми, а у мою любов. Не хочу, щоб мене рятували, хочу, щоб мене любили. А може і не прийде у цьому житті – таке теж може бути. Я готова до цього. Мені не потрібно того, хто буде закривати фінансові питання, чи хто носитиме важкі сумки. Я молюся за свого коханого, котрого ще не зустріла: "Ти ж десь є на планеті, нехай все буде добре". У мене було дуже мало стосунків. Я не була у стосунках вже років 10-15 взагалі. Мені було не до цього", - розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Ба більше, Євгенія зізналася, що за свої 46 років жодного разу не була в стані закоханості. І поділилася своїм негативним досвідом попередніх стосунків.

"Ніколи не була закохана. Я розумію це зараз. Перші стосунки було чимось незрозумілим. Були невротичні відносини: переживання, пристрасті, небажання бути одною… А коли ти вже віднайшов свою внутрішню опору, то тобі потрібна людина інша. І з подорослішанням я усвідомила, що ще не любила по-справжньому", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Власова здивувала чималою сумою грошей, яку заробляє щомісяця на себе й доньку.

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