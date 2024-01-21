Євгенія Власова розсекретила, де перебуває та як заробляє кошти під час війни

Знаменитість поділилася своїми планами.
Відома українська співачка Євгенія Власова розповіла, де перебуває зараз та чим під час повномасштабної війни займається.
Артистка через російське вторгнення тривалий час жила за кордоном, а саме рік і сім місяців. Першою чергою виконавиця покинула Україну, аби захистити свою 19-річну доньку Ніну та відвезти її в безпечне місце. Нині ж Євгенія вже повернулася з-за кордону та нарешті живе у власному домі.
"У мене після "Танців з зірками" не було ані фізичних, ані психологічних сил. Але я сказала собі, що я маю встати, їхати та рятувати свою дитину", - розповіла співачка в інтерв'ю Rostyslove Production.
Також артистка зізналась, як заробляє собі на життя. До слова, виконавиця не планує повертатися на сцену. Натомість Власова знайшла собі інше заняття, яке приносить їй задоволення і про яке вона мріяла й не один рік. Артистка стала духовною практикинею.
"На сьогодні я, напевно, духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Може, мені здається, але я відчуваю, що займаюся тим, що я люблю і до чого йшла дуже багато років. Те, що я дійсно несла в собі, в своєму голосі, в своєму тілі, ще якихось 20 років тому не дуже потрібно було людям. Зараз світ вже прокидається", - зізналась артистка.
Нагадаємо, нещодавно шоумен Олексій Дурнєв відверто розповів про свої витрати та доходи під час війни. Блогер зізнався, скільки коштів йому потрібно на місяць та скільки він заробляє.
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