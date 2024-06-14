Євгенія Власова шокувала, як обманом її запросили виступити відомі політики: "Атака була серйозна"

Українська співачка Євгенія Власова відверто розповіла про пропозиції виступати на корпоративах у політиків високого рангу.

За словами співачки, інтерес до неї з боку політиків був присутній завжди. Зокрема, вона пригадала, як свого часу їй пропонували звання заслуженої артистки за певні виступи. Втім, Євгенія рішуче відмовлялася, розуміючи всі наслідки.

"Ніколи я не брала участь у подібних заходах наших політиків у минулому. Але вони дійсно мною цікавилися, і дуже серйозно. Як жінкою. Телефонували й казали, що дадуть звання заслуженої артистки, якщо поїду виступити в Крим. Навіть казали, що не потрібно співати. Коли мене запрошували такі люди, то я відмовлялася, бо знала, чим це попахує, й ніколи не погоджувалася", - розповіла Євгенія в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Однак виконавиця додає, що одного разу обманом її все ж запросили троє відомих політиків на приватний захід на кораблі під прикриттям "виступу на весіллі". Зірка не стала розкривати їхніх імен, проте зазначила, що надалі це могло закінчитися фатально. Зрештою, відтоді вона уважно перевіряє всіх замовників.

"Втім, мене таки заманили обманом. Мій знайомий сказав: "Женю, дуже багаті люди хочуть, щоб ти виступила на кораблі, ніби весілля". Я погодилася, але назвала дуже великий гонорар. Мені його заплатили, я поїхала, але не знала, до кого. Як виявилося, це було не весілля, а захід, де були присутні лише три людини на той час високого статусу. Я була шокована, коли побачила тих людей. Це були дуже відомі політики. Мені вдалося виступити та поїхати собі спокійно. Хоча були там і дуже серйозні "пригоди", які могли коштувати мені життя у той момент. Після цього вирішила ще прискіпливіше обирати, де виступати. Однак вони не зупинилися й згодом ще запрошували і хотіли присвоїти звання заслуженої артистки. Я тоді навіть казала неправду, що вагітна, щоб відмовитися їхати. Атака була серйозна", - шокувала Власова.

Нагадаємо, раніше Євгенія Власова приголомшила своєю кругленькою сумою заробітку та куди здебільшого витрачає кошти.

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