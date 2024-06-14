Євгенія Власова відверто розповіла, чому приховує 19-річну доньку та де вона зараз

Українська співачка Євгенія Власова розповіла про свою 19-річну доньку Ніну.

Так, артистка не часто ділиться подробицями виховання єдиної доньки. І зізнається, що вважає за потрібне приховувати будь-які подробиці про її життя, оскільки у дитинстві Ніна пережила травматичний досвід, пов'язаний з публічністю.

"Я нічого не казатиму про доньку. Мені навіть не хочеться говорити слово "донька". Багато вона пережила процесів і проблем, пов'язаних з цим. Мені вистачило моїх процесів, котрі вже були, коли вона була маленькою", - наголосила Євгенія в програмі "Люкс ФМ".

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Втім, виконавиця все ж відповіла на запитання, якою мамою вона є для 19-річної доньки та за що Ніна відчуває вдячність. Зокрема, Власова зізналася, що завжди дозволяла дитині відчувати свободу та самостійно приймати рішення. Тож зараз дівчина з легкістю адаптується до життя за кордоном, але країну Євгенія не стала називати. Однак зіркова мама не приховує, що все ж допомагає доньці фінансово.

"Подякує (донька - прим. ред.) за те, що не забирала її свободи. Хоча це дуже зверхньо звучить, бо я не маю права щось забирати. Напевно, за те, що я просто споглядала за тим, як вона стає вільною, самодостатньою людиною, котра має свій розум і рішення. І просто була поряд, щоб підстрахувати, якщо потрібно. Варто тримати з дітьми не стільки дружні, а довірливі стосунки. Батьки – не друзі, але це люди, до яких можна звернутися у будь-який момент і вони тебе підтримають на всі 100%", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Власова шокувала подробицями, як відомі українські політики обманом запросили її до себе на корпоратив.

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