Євгенія Власова вперше під час війни висловилася про кума Костянтина Меладзе

Відома українська співачка Євгенія Власова розповіла про свої стосунки з кумом, продюсером і композитором Костянтином Меладзе під час повномасштабного вторгнення.

Артистка приголомшила зізнанням, що з продюсером вона досі спілкується. І їхні діалоги здебільшого про духовні речі й Бога. Також Євгенія пригадала одне з їхніх нещодавніх листувань, коли Меладзе співпереживанням довів її до сліз. Втім, про що конкретно вони говорили розкривати не стала.

"Ми з ним говоримо про Бога. До речі, ми з ним не говоримо по телефону, лише листуємося. У мене є дещо, про що я йому написала. І це було, можливо, доволі різко. Я йому написала все, що думаю з приводу себе, співпраці зі мною або її відсутності... Це було нещодавно. І Костя так відповів, що я розплакалася", - розповіла співачка в інтерв'ю Rostyslove Production.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Також Власова поділилася, яким Костянтин є хрещеним для її 19-річної доньки Ніни. Так, за словами співачки, іноді він фінансово допомагав дівчині.

"Він дуже допомагав грошима тоді, коли у мене були якісь проблеми. Для нього життя його похресниці існує. Він ніколи не залишався осторонь. Але це не про гроші. Щоб ніхто не казав, що він грошима допомагав, то вона його захищає. Ні", - додала Євгенія.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Своєю чергою, у коментарях глядачі інтерв'ю були обуреними такою позицією Євгенії Власової й нагадали артистці, що окупанти продовжують нищити українців:

Абсолютно недоречно говорити про геніальність і творчість Меладзе, захищаючи його тоді, коли люди в нашій країні гинуть кожного дня

Євгенії начхати на долі українських людей. Для неї кум, сват, брат і гроші – це її світ. Слухати її бридко, набір слів

Ганьба! Меладзе боїться втратити криваві російські гроші!? Де він зараз, відсиджується за кордоном?

Навіть не додивилась до кінця! Дуже розчарована

Зазначимо, Костянтин Меладзе досі жодним чином не прокоментував вторгнення Росії в Україну і не висловив свою позицію.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Власова розповідала, де перебуває та чим займається під час повномасштабної війни.

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