Євгенія Власова після багаторічної перерви повертається до співочої кар'єри

Відома українська співачка Євгенія Власова після багаторічної музичної паузи знову заспівала.

Співачка у себе в Instagram презентувала нову пісню про кохання та зняла романтичний ролик. За словами Євгенії, ідея зі створенням пісні була абсолютно спонтанною, адже вона вже давно захопилася жанром медитативних мелодій. Втім, побачивши написаний текст пісні, Власова відчула щире бажання написати музику до слів.

"Все не випадково в житті! Я навіть і не збиралась записувати такі пісні, бо вже дуже відійшла від поп пісень в бік медитативної музики. Але якось випадково в Telegram-каналі з загальної розсилки ця пісня відкрилась на моєму телефоні. Я й дотепер не розумію як. І змусила мене заплакати та відчути бажання її записати. Бо в ній я відчула те, що є в моєму серці, та те, хто така жінка в цьому світі насправді. Що ми не суперниці одна одній, а сестри, що жінка це сила любові та ніжність. Саме в цій пісні я відчула, як її авторка зуміла вкласти всі сенси сакральної сили жінки", - розповіла співачка.

Євгенія Власова після творчої паузи анонсувала прем'єру пісні

У коментарях шанувальники поділилися своїми емоціями від такого повернення артистки:

Женічко, нарешті ти заспівала! Я дуже багато років чекала, що ти будеш співати знову

Боже, як красиво! Ваш голос – це щось неймовірне. Ви точно маєте еліксир молодості, неможливо мати такий вигляд, як 20 років тому

Вітаю з новою піснею! Така прекрасна, чуттєва, прониклива, неймовірна ти. Насолода для вух моїх

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama повідомила про відродження свого хіта "Світло і тінь", записаного 2008 року, й захопила сміливим фотосетом.

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