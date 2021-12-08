Євгенія Власова вперше розповіла, що ексчоловік хотів повернутися: "Я розуміла, що ні"

Артистка чотири роки була у шлюбі з Дмитром Костюком.

Українська співачка Євгенія Власова вперше розповіла, що її ексчоловік, творець і генпродюсер "ВІА Гри" Дмитро Костюк хотів її повернути.

Під час розмови з Анною Олицькою зірка поділилася, що це сталося через деякий час після їхнього розлучення. Однак Власова розуміла, що Костюк – не її чоловік і що між ними нема того тепла, про яке вона мріяла:

"Згодом він прийшов і сказав: "Давай відновлювати стосунки, почнемо все спочатку, новий будинок, все нове". Я розуміла, що ні. Звичайно, ні. Тепла не було. Якісь стосунки були, але це не те, чого хотіла моя душа. Для мене важливо було завжди підійти і лягти на плече свого коханого чоловіка. А там цього ніколи не було і ніколи не потрібно було йому, а всі мої старання і бажання це зробити були погашені. Я не розумію, навіщо тягнути жалюгідне співіснування? Сварки бувають, але якщо це в умовах кохання, то це клас, можна розмовляти... Коли це умови стосунків а-ля кохання, але щось..." – пояснила своє рішення співачка.

На весіллі Власової та Костюка були Костя Меладзе та Анна Сєдокова

Євгенія додала, що у той період ані Костюк, ані вона по-справжньому не любили. Стосунки з Дмитром артистка назвала "невротичними".

Окрім того знаменитість поділилася, що тривалий час Костюк не з'являвся у житті їхньої спільної доньки Ніни, якій вже 17 років. І лише три роки тому продюсер з'явився і почав платити аліменти:

"На сьогоднішній день у нього до мене різко негативне ставлення, бо у його розумінні я та, що пішла. Незважаючи на те, що я намагалася налагодити стосунки, щоб вони спілкувалися з дитиною... Нещодавно ми сиділи розмовляли з дочкою, і вона каже: "Слухай, мамо. З ним все гаразд?" Я говорю: "Аліменти прийшли, напевно, все добре", - поділилася Власова.

Зазначимо, що Євгенія Власова та Дмитро Костюк пробули у шлюбі чотири роки. Хоча, за словами співачки, разом вони провели час хіба що п'ять місяців. 2004 року у пари народилася донька. 2008-го подружжя розлучилося.

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