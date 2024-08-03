Євгенія Власова вперше за тривалий час показала свою 64-річну маму-красуню: "Скільки пройшли"

Українська співачка Євгенія Власова зворушливо привітала маму з днем народження.

Рідній людині виконавиці сьогодні, 3 серпня, виповнилося 64 роки. З цієї нагоди Євгенія показала іменинницю та який сюрприз їй підготувала. Так, співачка замовила святковий торт і поїхала ним вітати. Водночас на своїй сторінці в Instagram Власова висловила щирі почуття до мами й подякувала за той шлях, який вона пройшла разом з нею, долаючи всі труднощі.

"Скільки різних та непростих етапів ми з тобою пройшли. Скільки всього зрозуміли… Я так тебе люблю, моя найпрекрасніша матусенько! І ти, і я вже тепер настільки дорослі, і це так дивно усвідомлювати… Для мене ти завжди красива дівчинка. Люблю тебе та безмежно дякую за все", - звернулася до 64-річної іменинниці знаменитість.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська також відсвяткувала день народження. З нагоди 49-річчя артистка показала обличчя своєї молодшої доньки та записала разом з дітьми зворушливу композицію, яку присвятила своєму чоловіку Валентину.

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