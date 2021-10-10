Євгенія Власова у сльозах зізналась, про що найбільше шкодує у своїй кар'єрі

Євгенія Власова у сльозах зізналась, про що найбільше шкодує у своїй кар'єрі

Також зірка розповіла, чому вирішила взяти участь у шоу.

Відома співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова у шостому ефірі поділилася з глядачами своїми переживаннями.

Так, артистка пішла з шоубізнесу. Як зізнається Євгенія, повертатися вона не планує. Втім, артистка зі сльозами на очах розповіла, що є одна річ, яку вона не встигла ще зробити. Співачка мріє влаштувати великий концертний тур.

"Єдине, про що я шкодую, чого в мене ще не було, так це концертний тур. Я зараз готую свою сольну програму. А на "Танцях з зірками" я для того, щоб себе відродити", - поділилася Євгенія.

Євгенія Власова та Макс Леонов / instagram.com/tanci1plus1

До слова, артистка дійсно викладається на паркеті. З кожним прямим ефіром зірка показує все кращі й кращі результати.

"Те, що я сьогодні тут, це все завдяки моїй мрії. Нехай кожен згадає про свою дитячу мрію. Не дивлячись на ваш стан, сміливо вирушайте за нею", - говорить виконавиця.

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